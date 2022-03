Hilfe für die Ukraine : In Bützow hunderte Kartons mit Hilfsgütern verladen

Spendenaufruf der Firma Möhlmann & Teschner Logistik aus Scharbeutz und der Stadt Bützow brachte eine überragende Beteiligung. Dienstag startet Hilfskonvoi von Rostock aus nach Iwano in der Westukraine.

Bützow | Freitag, 11 Uhr. Auf dem Marktplatz von Bützow. Volker Rietentiet sitzt am Lenkrad des Lkw. Eine kleiner Hansa-Schal hängt in der Frontscheibe. Daneben ein Schild von Dubai. Mit dem Blick in den Rückspiegel manövriert der Brummifahrer den 13,60 Meter langen Auflieger zwischen Marktständen und Rathaustreppe vor die Eingangstür des Bützower Rathauses. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.