Stichwahl am Sonntag : Wer wird Bürgermeister in Rukieten?

Amtsinhaber Frank Becker ist schon aus dem Rennen. Jetzt heißt es: Frank Holzapfel oder Jens Klautke? Beim ersten Wahlgang hatten die Bürger einen klaren Favoriten.

Rukieten | Am Sonntag wird sich entscheiden, wer der neue Bürgermeister von Rukieten wird. Denn dann sind die 290 Wahlberechtigten eingeladen, erneut ihre Stimme abzugeben. Zur Stichwahl treten Frank Holzapfel und Jens Klautke an. „Das Wahllokal in der Feuerwehr in Rukieten wird von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein“, sagt Gemeindewahlleiterin Kerstin Krebs. Wer bei...

