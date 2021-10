Städtepartnerschaft : In Bremen-Osterholz gibt es jetzt einen Bützower Weg

Ein Besuch der Straße hat sich die Delegation aus Bützow bei dem Besuch der Partnerstadt natürlich nicht entgehen lassen.

Bützow | In Bremen-Osterholz steht jetzt ein Straßenschild mit dem Namen Bützower Weg. Vielmehr ist an der Straße aber noch nicht zu sehen. Sie ist Teil des Wohnquartiers Ellener Hof. Das wird in Bützows Partnerstadt gerade entwickelt. Für die Delegation aus Bützow, die von Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter an die Weser eingeladen wurde, war es natürlich ein Muss...

