Morgens um Zehn : Tina Linsel baut ein Haus im Miniaturformat

Ein Haus aus der Kirchenstraße wird im Maßstab 1 zu 10 für den Freizeit- und Familienpark geschaffen

Bützow | Das Dach ist geschlossen, die Fassade verklinkert. Nun müssen die Fenster rein in das Haus. Tina Linsel nimmt den Fensterrahmen in die Hand und versucht es in die Öffnung in der Hauswand einzusetzen. Viel Kraft braucht die Bützowerin, die einen Job im Bundesfreiwilligendienst absolviert, nicht, denn das Fenster ist nur wenige Zentimeter groß. Vielmehr...

