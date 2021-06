Steinhagen : Karl-Heinz Friz hat einen Wald mit exotischen Bäumen geschaffen

Der gelernte Förster hat hinter seinem Haus in Steinhagen einen Wald aus heimischen und exotischen Bäumen angelegt. Heute ist die Fläche ein Arboretum für Schüler und Interessierte.

Steinhagen | Schwer stützt er sich auf seinen Stock. Das Gehen fällt Karl-Heinz Friz aktuell wegen einer Entzündung im Fuß schwer. Dennoch lässt es sich der ehemalige Forstmeister nicht nehmen, seinen Gast persönlich hinter sein Haus am Tannenberg in Steinhagen in den Wald zu führen. Schließlich ist er stolz auf sein über Jahre hier angelegtes Arboretum. ...

