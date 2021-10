Bützow : Kirchenhüter beenden Saison und schmieden neue Pläne

Der Förderverein Stiftskirche Bützow blickt auf einen ereignisreichen Sommer zurück und hat bereits viele Ideen für die Zukunft

Bützow | Am Sonntag öffnen sich wieder die Türen zur Bützower Stiftskirche. Dann wird mit einem Gottesdienst Erntedank gefeiert. Eine reiche Ernte im übertragenden Sinne konnte in diesem Jahr auch wieder der Förderverein Stiftskirche einfahren. Am Donnerstag endete die diesjährige Sommeraktion „Kirche offen“. „Wir konnten deutlich mehr Besucher begrüßen als im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.