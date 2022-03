Weltgebetstag : Bützower Kirchengemeinden laden in die Stiftskirche

Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ findet am Freitag, 4. März, der Weltgebetstag 2022 statt. Die Bützower Kirchengemeinden nehmen daran mit einem ökumenischen Gottesdienst teil.

Bützow | Seit mehr als 90 Jahren gilt der erste Freitag im März als Weltgebetstag. In über 150 Ländern rufen dann Frauen zu Gottesdiensten unter einer einheitlichen Gottesdienstordnung und Feiern auf. Und daran beteiligen sich auch die Kirchengemeinden in Bützow. Sie laden am Freitag, den 4. März, um 17 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Stiftskirch...

