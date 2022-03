Ukraine-Krieg : Leerstehende Wohnungen in Moisall für Flüchtlinge herrichten

Die Firma MBBF aus Steinhagen organisiert gemeinsam mit Gemeinden und katholischer Kirchengemeinde unbürokratische Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Steinhagen | Es werden täglich mehr. Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Es sind vor allem Mütter mit ihren Kindern und ältere Menschen. Viele von ihnen landen zunächst in Aufnahmelagern, wie zum Beispiel in der Hanse-Messe in Rostock. Diese Menschen, die vom Trauma des Krieges gezeichnet sind, sollten separat untergebracht werden. Und dabei gilt e...

