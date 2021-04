Tipps für den Frühjahrsputz : Alles Essig

Mandy Leschner vom Reinemach-Service in Schwaan verrät, wie der Frühjahrsputz ein wenig leichter von der Hand geht.

Schwaan | Zurzeit verbringen die Menschen wieder mehr Zeit in ihren eigenen vier Wänden. Und da fällt bei vermehrtem Sonnenschein vor allem eines auf: Die Fenster müssten dringend mal wieder geputzt werden, in den Ecken sammeln sich Spinnweben und in der Besteckschublade tummeln sich mehr Krümel als die Polizei erlaubt. „Küchenschränke sind beim Frühjahrsput...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.