Meine Woche : Alles dreht sich um die Kinder

Ein persönlicher Rückblick auf die 22. Kalenderwoche.

Bützow | Passend zum Welt-Kindertag am 1. Juni drehte sich auch in unserer Zeitung vieles um die Kinder. „Kinder sind unsere Zukunft“ lautet ein Satz, der trotz seiner Abgedroschenheit stimmt. Und die Weichen werden früh gestellt. Betreuungsschlüssel soll verbessert werden Umso unverständlicher ist es, dass wir hier in der Region den miesesten Betreuungs...

