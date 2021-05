Meine Woche : Zeiten des Neuanfangs

Ein persönlicher Blick auf die 18. Kalenderwoche.

Bützow | Manchmal helfen nur Neuanfänge. Darüber haben wir in dieser Woche mehrfach berichtet und dabei ganz verschiedene Aspekte angesprochen. Da wäre zum Beispiel die Schwaaner Fischwaren GmbH, die mit neuer Optik ihre Bio-Produkte besser an den Mann bringen will. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt! Weiter Frust durch Antragsstau Einen Neuanfang wagt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.