Meine Woche : Zeit der Entscheidungen

Es geht nicht nur um die Wahl zwischen Personen, sondern auch um die zwischen den vielen Veranstaltungen an diesem Wochenende

Bützow | Die Bundes- und Landtagswahlen finden erst in rund zwei Wochen statt. Doch schon jetzt wird sich mancher entscheiden, wo er sein Kreuz setzen wird. In Rukieten geht es auch um die Wahl eines neuen oder alten Bürgermeisters. Die drei Kandidaten haben wir Ihnen in dieser Woche vorgestellt. Die Bützower haben da noch etwas mehr als ein halbes Jahr Zei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.