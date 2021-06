Impfaktion des Landkreises Rostock : Mobiles Impfteam kommt nach Schwaan

Am Freitag kann sich jeder ab 16 Jahren ohne Termin gegen Corona impfen lassen – und zwar im Saal im Campus der Generationen. Zunächst war die ehemalige Bibliothek in der Wallstraße als Einsatzort vorgesehen.

Schwaan | Der Landkreis Rostock macht weiter mobil. Beim Impfen gegen das Corona-Virus setzen die Verantwortlichen nach wie vor auf den direkten Einsatz vor Ort. Dafür steht ein mobiles Impfteam bereit, für das bereits bis Ende nächster Woche der Einsatzplan feststeht. Am Dienstag ist es in Kühlungsborn im Einsatz, am Mittwoch folgt Gnoien und am Donnerstag Krö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.