Neue Pläne liegen aus : Über 8000 Tonnen Mais, Gülle und Co. mehr für Bützower Biogasanlagen

In den vier Anlagen in der Kühlungsborner Straße soll künftig die doppelte Menge an Stoffen verarbeitet werden. Die Pläne dazu kann ab der kommenden Woche jeder einsehen.

Bützow | Noch in diesem Jahr soll in den vier Biogasanlagen in der Kühlungsborner Straße in Bützow die doppelte Menge an Stoffen verarbeitet werden. Entsprechende Anträge wurden im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, kurz Stalu MM, geprüft. Jeder kann sich von der kommenden Woche an selbst ein Bild davon machen, was geplant ist...

