Gefährliche Aktion in Tarnow : Unbekannte legen Feldstein auf Straße und verursachen Unfall

Ein Autofahrer erkannte das Hindernis zu spät. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Tarnow | Das ist keine Bagatelle. Die Polizei in Bützow ermittelt gegen Unbekannt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Was war passiert? Unbekannte hatten in Tarnow einen rund 40 Zentimeter großen Feldstein auf die Fahrbahn gelegt. Ein 30-jähriger Autofahrer erkannte das Hindernis zu spät und fuhr über den Stein. Die Folge: Der Wagen wurde...

