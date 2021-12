Landkreis Rostock : Rebus mit zwölf neuen Bussen unterwegs

Landkreis Rostock investiert rund drei Millionen Euro in die Fahrzeuge von Iveco und Mercedes Benz, die jetzt offiziell übergeben wurden.

Güstrow | Ein Blick auf den Tacho des alten Busses der Marke Mercedes zeigt 99.186 gefahrene Kilometer an. Doch das ist nicht korrekt. Denn die Armatur kann nur sechsstellige Kilometerleistungen anzeigen. So ist dieses Fahrzeug von Rebus bereits mehr als eine Millionen Kilometer im Landkreis unterwegs gewesen. Zeit also für den Bus-Ruhestand. Dafür wurde jetzt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.