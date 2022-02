Polizei im Einsatz : Polizei verhindert rechtes Rockkonzert in Nordwestmecklenburg

Bands und Teilnehmer aus der rechten Szene waren aus dem gesamten Bundesgebiet angereist. Wismarer Polizisten konnten am 26. Februar auch Ersatzveranstaltung in Bützow abwenden.

Nordwestmecklenburg | Das wurde nichts mit dem Rechtsrock-Konzert. Das ursprünglich in Nordwestmecklenburg geplante und alternativ für Bützow vorgesehene illegale Treffen konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Wismar am Sonnabend, 26. Februar, verhindert werden. Am Sonnabendnachmittag hatte die Polizei Hinweise bekommen, dass ein konspirativ vorbereitetes Rechtsrockk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.