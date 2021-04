Nach Unfall bei Qualitz : Reh wurde mit Schuss von seinen Qualen erlöst

Nach einem Unfall zwischen Qualitz und Mankmoos kann der Polizist das verletzte Reh nur noch erschießen.

Qualitz | In der Dämmerung gehen Rehe und anderes Wild auf Wanderschaft und geraten dabei nicht selten in Konflikt mit dem Berufsverkehr. Am Dienstag kurz nach 6 Uhr wurde das einem Tier zum Verhängnis, das zwischen Qualitz und Mankmoos mit einem Pkw kollidierte. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Das ...

