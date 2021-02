Rukieten : Grünes Licht für Straßensanierung

Die Gemeinde will in diesem Jahr in die Reparatur der Straße Hoppenhof investieren.

Rukieten | Einstimmig haben sich die Gemeindevertreter von Rukieten dafür ausgesprochen, in diesem Jahr die Straße Hoppenhof reparieren zu lassen. Sie befindet sich in einem desolaten Zustand. Schätzungen des Bauamtes zufolge werden für die Sanierung rund 40.000 E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.