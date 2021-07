Schwaan : Bereit für die erste Kletterpartie auf der Obotritenhöhe

Am Wochenende beginnt der Betrieb im neuen Kletterwald in Schwaan. Betreiber Enrico Niemann ist vor der Eröffnung geschafft, aber auch sehr zufrieden.

Schwaan | Der Wald rund um den kleinen See an der Obotritenhöhe ist kaum wiederzuerkennen. Noch immer zwitschern die Vögel und springen die Fische, doch es hat sich eine Menge getan in den zurückliegenden Monaten. Enrico Niemann ist geschafft: „Es war viel Arbeit, mitunter von früh bis in die Nacht hinein.“ So kurz vor der Eröffnung steht der Betreiber des neue...

