Schwaan im Kampf gegen Corona : Fürs Testzentrum haben sich über 100 Freiwillige gemeldet

Am Freitag werden die Helfer geschult, ab Montag sind kostenlose Abstriche dann auch in der Beke-Sporthalle möglich.

Schwaan | Bürgermeister Mathias Schauer ist selbst noch ganz sprachlos in Anbetracht der großen Hilfsbereitschaft. Nach einem Aufruf der Stadtverwaltung haben sich mehr als 100 Freiwillige gemeldet, die im Schwaaner Testzentrum helfen wollen. „Am Freitag werden sie geschult, am Montag soll es dann mit dem Testen losgehen“, kündigt der Verwaltungschef an. Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.