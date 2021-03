Handball-Verbandsliga : Bei Schwaans Handballern ist die Luft raus

Arne König, Trainer des Schwaaner SV, ist für eine Annullierung der Handball-Saison

Schwaan | Mit jedem weiteren Tag, an dem kein gemeinsamer Sport getrieben werden kann, wächst auch die Unzufriedenheit und Ungeduld bei den Mannschaftssportlern. Seit Wochen und Monaten werden sie von Lockdown zu Lockdown vertröstet, was auch gehörig an der Motivation nagt. „Anfangs haben wir versucht, die Jungs mit internen Wettkämpfen auf Trapp zu halten. Dab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.