Kunstmühle Schwaan : Schwaans Museumsleiter Heiko Brunner geht in den Ruhestand

Angefangen hat alles mit zwölf Bildern, heute gehören die Schwaaner Maler fest zum Kreis der europäischen Künstlerkolonien. Das ist auch ein Verdienst von Heiko Brunner.

Schwaan | Natürlich fällt ihm der Abschied schwer. Etwas anderes zu behaupten, käme Heiko Brunner auch gar nicht in den Sinn. „Es ist ja nicht so, als wäre ich damals in eine bestehende Einrichtung gekommen“, sagt der Leiter des Schwaaner Kunstmuseums. Stattdessen stand er sozusagen vor einer leeren Leinwand, die er füllen konnte. Dass das Kunstmuseum in Schwaa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.