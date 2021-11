Bützow : Noch müssen die Skater warten

Die Bahn am Jugendklub „Domizil“, ein Projekt des 1. Bützower Bürgerhaushaltes, ist fertiggestellt, aber noch nicht freigegeben. Die Verkehrsberuhigung in den Wallstraße hängt noch in der Warteschleife.

Bützow | Einen Skatepark wünschten sich viele Jugendliche von Bützow. Das zeigte sich bei den Vorschlägen zum 1. Bützower Bürgerhaushalt im vergangenen Jahr. Ein solcher Wunsch wurde nicht nur einmal geäußert. Mehr noch: Bei der abschließenden Abstimmung landete der Wunsch auf einem der vorderen Plätze. Damit wurde das Geld dafür freigegeben. Auch inter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.