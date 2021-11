Bützow : So kommen Besucher in die Pflegeheime, um Angehörige zu sehen

Testzentrum Bützow will auch am Sonnabendnachmittag öffnen, damit Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen entlastet werden

Bützow | Mit einer Inzidenz von knapp 76 verzeichnet das Amt Schwaan am Donnerstag den niedrigsten Wert im gesamten Landkreis Rostock. Für die benachbarten Ämter Bützow-Land, Güstrow-Land und Laage zum Beispiel wurden Werte von 180, 240 beziehungsweise 245 ermittelt. Liegt das an weniger Tests? Die Antwort müssen wir schuldig bleiben. Aber die Nachfrage nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.