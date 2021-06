Sechs Disziplinen zur Auswahl : Sportler können sich für Bützower City-Lauf anmelden

2011 beteiligte sich die Warnow-Klinik Bützow bei einem Laufwettbewerb in der Hansestadt Rostock. Nun gibt es alljährlich einen Firmenlauf vor der Haustür – auch in diesem Jahr.

Bützow | Schwestern und Ärzte der Warnow-Klinik im Lauffieber, so titelten wir vor zehn Jahren. Die Bützower Zeitung berichtete von Mitarbeitern des Bützower Krankenhauses, die gleich mit zwei Teams am zweiten Rostocker Firmenlauf teilnahmen. Zu jedem Team gehörten vier Läufer. Mehr als 80 Mannschaften gingen in der Hansestadt an den Start. Der Parcours begann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.