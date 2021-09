Bützow : Stadt ist alle Baugrundstücke wieder los

Nicht alle Bauwilligen kamen bei der Verlosung für das Wohngebiet an der Pustohler Chaussee in Bützow zum Zuge

Bützow | Wie gewonnen, so zerronnen. Dieser Spruch gilt für das neue Wohngebiet an der Pustohler Chaussee in Bützow. Doch in diesem Falle ist es alles andere als ärgerlich. Dort vor den Toren der Stadt von Bützow laufen derzeit die letzten Arbeiten zur Erschließung der insgesamt 51 Bauplätze. Ende vergangener Woche wurde unter anderem Bitumen auf die Ringstraß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.