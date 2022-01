Bützow : Straßenbauer müssen am Leninring in Bützow noch mal ran

Stadt hat Mängel an der neuen Asphaltschicht in dem Wohngebiet im Blick.

Bützow | Wo gehobelt wird, fallen Späne. Gehobelt wurde Ende Oktober des vergangenen Jahres auch am Leninring in Bützow. Hier wurde an der Straße gearbeitet. Erst wurde kurz gehobelt sowie der Untergrund aufgeraut und dann kam eine neue Asphaltschicht rauf. Die Bauarbeiter sind längst wieder abgerückt. Doch damit ist das Kapitel Straßensanierung in diesem Wohn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.