Bützow : Straßensperrung am Bahnhof aufgehoben

Umleitungsstrecke für Bewohner der Carl-Moltmann-Straße nun wieder deutlich kürzer

Bützow | Nun also doch. Die Sperrung der Bahnhofstraße vor dem Bahnhof in Richtung Bahnübergang Wolken ist aufgehoben. Autofahrer, die in Richtung Güstrow und Schwaan wollen, können nun wieder aus Bützow kommend direkt den Bahnübergang Wolken nutzen und müssen nicht über das Gewerbegebiet fahren. Auf der anderen Seite können auch die Bewohner der Carl-Moltmann...

