Stromausfall in Bützow : Verwaltung im Rathaus lahmgelegt

Ein Stromausfall legt derzeit die Verwaltung lahm.

Bützow | Nichts geht mehr im Bützower Rathaus. Ein Stromausfall legt derzeit die Verwaltung lahm. Bauarbeiten haben offenbar den Ausfall verursacht. „Die Stadtverwaltung ist aufgrund einer defekten Kabelleitung weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar“, wird auf der Stadt-Website informiert. Der Defekt dauere voraussichtlich bis Tagesende an. Planmäßig kön...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.