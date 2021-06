Bützow : Taschendieb steigt durchs Fenster ins Pflegeheim ein

Als der Mann ertappt wird, flüchtet er. Doch die Polizei kann den Langfinger stellen.

Bützow | In der Nacht zu Mittwoch hat ein Taschendieb in einem Bützower Alten- und Pflegeheim sein Unwesen getrieben. Durch ein Fenster gelangte der Mann in das Gebäude. Dort wurde er kurz vor 2 Uhr von einer Mitarbeiterin ertappt, als er gerade in einer Handtasche wühlte. Daraufhin flüchtete der Mann. Die Frau verständigte umgehend die Polizei und erstatte...

