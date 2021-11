Hoher Andrang und neue Zentren : Testzentren im Landkreis Rostock fahren ihre Kapazitäten hoch

Das Abstrichzentrum in der Warnow-Klinik Bützow wird reaktiviert, das in der Langestraße verlängert die Öffnungszeiten. Auch der DRK-Kreisverband Bad Doberan fährt sein Angebot hoch. In Güstrow ist der Andrang enorm.

Bützow/Güstrow | Die Inzidenzzahlen steigen. Auch Geimpfte oder Genesene haben es immer schwerer, ohne aktuellen Corona-Test am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Selbst zur Arbeit kommt mancher nicht mehr ohne einen entsprechenden Nachweis. Deshalb wird im Landkreis Rostock überall aufgerüstet. Mehr zum Thema: Corona im Landkreis Rostock: Mehr Andrang bei den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.