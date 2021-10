Expertin Ulrike Gisbier zu Gast : Im Gutshaus Hermannshagen werden alte Apfelsorten bestimmt

Am Sonntag kann jeder die Früchte aus seinem eigenen Garten mitbringen. Pomologin Ulrike Gisbier wird sie genau unter die Lupe nehmen.

Hermannshagen | Vielfalt ist wichtig. Das trifft auch auf Obstsorten zu. Doch Pomologen, also Obstkundler, warnen davor, dass immer mehr Sorten verschwinden. Ein guter Grund also, die Früchte im eigenen Garten einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Dazu sind alle, die sich für Apfelsorten interessieren, am Sonntag, 31. Oktober, eingeladen. Denn dann wird die Pomol...

