Krieg mit Russland : Unternehmen und Stadt Bützow wollen in der Ukraine helfen

Mitarbeiter von Möhlmann & Teschner Logistik wollen bis 11. März Hilfsgüter für die Ukraine sammeln und dann ins Kriegsgebiet bringen.

Bützow | Die Ereignisse in der Ukraine und die Folgen für die dortige Zivilgesellschaft lassen keinen kalt. Vielerorts laufen Hilfsaktionen an. Viele wollen helfen, wissen aber nicht wie. In Bützow haben sich mehrere Akteure zusammengetan, um einen Hilfskonvoi in die Ukraine auf den Weg zu bringen. Subunternehmer kommen auch aus der Ukraine Die Initiativ...

