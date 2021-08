Schwaan : Das Sommerfest lässt die Stadt aufleben

Kunst, Kaufleute und Kulinarik lockten viele Schwaaner auf den Markt. Besucher und Veranstalter zeigten sich zufrieden.

Schwaan | Das Wetter meinte es gut mit den Schwaanern, die am Sonnabend auf dem Markt und an der Kirche ihr Sommerfest feierten. So waren der Veranstaltungsplatz bereits kurz nach der Eröffnung des Marktes rappelvoll und die Plätze an den aufgestellten Bierbänken belegt. Vor den Wagen der Gastronomen standen die Besucher Schlange. Es wurde geplaudert, gelacht u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.