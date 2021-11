Hof Rühn : Verein Gemeinschaft Leben lädt ein zum Demokratie-Workshop ein

Der Verein Gemeinschaft Leben in Bützow startet ein neues Projekt unter dem Titel „Teilhabe ist für alle da“. Am Freitag gibt es ein erstes Treffen.

Hof Rühn | Der Verein Gemeinschaft Leben in Bützow und Umgebung startet ein neues Projekt, das durch die Aktion Mensch gefördert wird. Unter dem Titel „Teilhabe ist für alle da“ soll ausgelotet werden, wie Menschen mit und ohne Handicap in einer Demokratie gleichberechtigt einbezogen werden können. Dazu gibt es am Freitag, 5. November, ein Treffen im Seehof R...

