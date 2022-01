Vor 20 Jahren : Die Hamster-Flut von Bützow

Binnen eines halben Jahres wurden vor 20 Jahren 60 Hamster und weitere Kleintiere in der Warnowstadt ausgesetzt.

Bützow | Der Blick in unser Zeitungsarchiv ist für so manche Überraschung gut. Vor genau 20 Jahren wurde in der Bützower Zeitung berichtet, dass es quasi eine Hamster-Flut in der Warnowstadt gab. Der ein oder andere mag sich noch an das Tiergeschäft in der Jungfernstraße erinnern. Aber dass es ein solches Geschäft in Bützow gab, ist gar nicht das kuriose an dem Artikel von vor 20 Jahren. Das kuriose war, dass vor besagtem Geschäft immer wieder Tiere ausgesetzt wurden. Mehr als 60 Hamster und andere Kleintiere wurden vor seinem Geschäft abgeladen, sagte der Inhaber seinerzeit. Ob das alle waren, darf bezweifelt werden. Nicht selten hatten die kleinen Nager Löcher in die Schuhkartons gefressen. So mancher ist sicher davon geflitzt. In freier Wildbahn haben aber weder Goldhamster noch Zwergkaninchen Überlebenschancen, erklärte der tierliebe Geschäftsmann. Noch heute werden in Bützow viele Tiere ausgesetzt Es wurden so viele Tiere, dass der Händler gar keine Hamster mehr für sein Geschäft einkaufen musste. Er hat sogar andere Händler beliefert und am Ende sogar den Natur- und Umweltpark in Güstrow, der heute Wildpark heißt. Das Aussetzen von Tieren ist auch heute noch ein großes Thema. Der Verein Tierhilfe Bützow berichtet des Öfteren, dass Tiere vor der Tierauffangstation ausgesetzt werden. Hier sind es allerdings eher Katzen und keine Hamster. Das sorgt für Kosten und dafür, dass die ohnehin schon überfüllte Station noch voller wird und die Ehrenamtler an ihre Belastungsgrenzen stoßen. ...

