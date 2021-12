Silvester in Bützow : Weihnachtliches Konzert in luftiger Höhe

Vor dem ökumenischen Gottesdienst am 31. Dezember erklingt Musik hoch oben von der Stiftskirche in Bützow. Die Musiker mit Trompete und Tenorhorn werden auf der Nordseite der Kirche an der Dachbodenluke stehen.

Bützow | Zu einem ökumenischen Gottesdienst wird am letzten Tag des Jahres, am 31. Dezember, um 17 Uhr in die Stiftskirche Bützow eingeladen. Zuvor erklingen noch einmal zehn Minuten lang Weihnachtslieder hoch oben aus dem Kirchendach heraus. „Es ist ja noch mitten in der Weihnachtszeit“, erklärt Kantorin Ute Kubeler. Die Musiker mit Trompete und Tenorhorn ...

