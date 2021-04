Wiendorf : Investor plant Solarpark auf 51 Hektar Ackerfläche

Der Vorentwurf zum Bauprojekt in Wiendorf kann bis Ende des Monats eingesehen werden. Anmerkungen der Bürger sind möglich.

Wiendorf | Noch ist alles in der Schwebe, versichert Bürgermeister Frank Heidelk. Doch er weiß auch, dass die Mehrheit in der Wiendorfer Gemeindevertretung dem Bau des Solarparks nördlich der Sprenzer Tannen aufgeschlossen gegenüber steht. „Irgendwann würde das schließlich Gewerbesteuern in die Gemeindekasse spülen“, erklärt er. Nun liegt der Vorentwurf für d...

