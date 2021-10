Bützow : Ein Märchen für den Umweltschutz

Der Bützower Wolfgang Pfannenschmidt trug in der Kita der Lebenshilfe die Geschichte von Theo Umweltschreck vor

Bützow | Nein. Da sind sich die Kinder einig. Theo darf nicht wieder an den Amselsee kommen. Theo ist ein Umweltverschmutzer. Und von ihm handelt das Märchen, das der Bützower Wolfgang Pfannenschmidt am Dienstag den Blumen- und Regenbogenkindern der Lebenshilfe-Kita in Bützow vorgestellt hat. Ein Denkzettel für Theo Umweltschreck Theo Umweltschreck benim...

