Bützow : Libellen an der Badestelle bei Werle

So idyllisch präsentiert sich die Warnow nahe Werle. Kanuten nutzen den Steg, um ihre Boote zu Wasser zu lassen.

Werle | Links rauscht der Verkehr der Landesstraße, rechts rauscht der Wind in den Bäumen. Nur ein paar Schritte vom Bahnübergang zwischen den beiden Ortsteilen von Werle beginnt das Landschaftsschutzgebiet, in dem sich ein idyllischer Pfad über die Warnowwiesen bis hin zu den Überresten der Burg Werle schlängelt. Die meisten kommen aber gar nicht so weit,...

