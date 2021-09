Tag der Zahngesundheit : Bützower Kita-Knirpse zeigen ihre Beißer

Anlässlich des Tags der Zahngesundheit besuchten alle Gruppen der Bützower Lebenshilfe-Kita die Praxis von Dr. Mathias Wolschon.

Bützow | „Na dann, zeigt mal her eure Beißer“, fordert der Reporter in der Zahnarztpraxis von Dr. Mathias Wolschon. Und schon zeigten die Kinder der Hasen-Gruppe ihre Zähnchen. Genau wie alle anderen Gruppen der Integrativen Kita der Lebenshilfe in Bützow besuchte die Hasen-Gruppe die Praxis. Sie war die letzte. Nacheinander kamen die Gruppen am Mittwoch un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.