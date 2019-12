Adventsmarkt Kurzen Trechow : Aller guten Dinge sind drei

Der Adventsmarkt in Kurzen Trechow soll im kommenden Jahr noch größer werden

08. Dezember 2019, 19:00 Uhr

Ist er groß genug? Sind die Äste gleichmäßig um den Stamm herum verteilt? Das sind Fragen, die beim Weihnachtsbaumkauf beantwortet werden müssen. Großer Andrang herrschte so bereits am Sonnabendvormittag im Marstall von Gut Kurzen Trechow. Dort fand im dritten Jahr in Folge ein Adventsmarkt statt. Und so konnten sich die Gastgeber Nicole und Christian Schierning über viele Händler und Besucher freuen.

Als Christian Schierning vor mehr als vier Jahren begann, den alten Pferdestall und den Kornspeicher zu sanieren, da hatte er schon klare Vorstellungen, was daraus einmal werden kann. „Ich will nicht nur ein historisches Ensemble für Kurzen Trechow bewahren, sondern es auch zu einem touristischen Anziehungspunkt weiterentwickeln“, erklärte Christian Schierning immer wieder in den Gesprächen mit den Besuchern. Und dazu gehören auch solche öffentlichen Veranstaltungen.

So tummelten sich am Sonnabend die Besucher im 800 Quadratmeter großen Pferdestall und waren neugierig darauf, was die 22 Händler so zu bieten hatten und was sich vielleicht auch als Geschenk zum Weihnachtsfest eignen würde. Zu den Händlern gehörten unter anderem Rosemarie Schwarz aus Klein Raden mit Modeschmuck und Accessoires oder Günter Spieker aus Güstrow mit Weihnachtsdeko aus Holz.

Zu den kulinarischen Angeboten gehörten Punsch, Grillwurst, Waffeln, Stollen, und Mutzen. „ Ich habe beim Rundgang schon einige Weihnachtsgeschenke für meine Kinder und Enkelkinder gefunden und finde diesen kleinen Adventsmarkt toll“, sagt Lotte Giese, die mit ihren Ehemann Walter aus der Nähe von Rostock angereist war. Sie besuchen gern kleinere Weihnachtsmärkte in der Region. „So werden wir natürlich auch am nächsten Wochenende den Adventsmarkt im Kloster Rühn besuchen“, sagt Walter Giese.

„Auf Grund der großen Nachfrage werden wir im nächsten Jahr den Adventsmarkt am Sonnabend und Sonntag durchführen“, sagt Christian Schierning.