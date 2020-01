Schwaan : An ihnen kommt keiner vorbei

Korso unterstreicht Protest der Bauern / Rund 130 Landfahrzeuge sorgten für stockenden Verkehr, aber auch staunende Blicke

von Juliane Hinz

17. Januar 2020, 17:40 Uhr

Ein Ende ist nicht in Sicht. In gemächlichem Tempo schiebt sich der Trecker-Korso durch die Schwaaner Innenstadt. „An uns kommt keiner vorbei“, scheinen die Bauern damit zu sagen. Und so staut es sich gehörig rund um die angemeldete und von der Polizei begleitete Demo. Und wie reagieren die Schwaaner? Die meisten sind gelassen, bleiben stehen, schauen, winken und blicken dem Konvoi der Traktoren hinterher. Knapp 130 Trecker nehmen laut Bauernverband daran teil.

Gestern haben die Bauern mit ihren Landmaschinen unter dem Motto „Land schafft Verbindungen“ auf vier Rundtouren im ganzen Bundesland auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Unterstützt wurden sie dabei von Mitarbeitern solcher Firmen, die der Landwirtschaft vor- oder nachgelagert sind. Mit der Aktion wollen sie zeigen, wer die Menschen sind, die direkt von der Umwelt- und Agrarpolitik des Bundes betroffen sind.

„Uns geht es um die ländlichen Strukturen, die in MV besonders erhaltenswert sind“, sagt Dr. Kathrin Naumann, Vorstandsmitglied im Bauernverband Bützow. Denn viele Landwirte, die hier leben und sich vor Ort einbringen, fürchten um ihre Existenz. Das Agrarpaket sei von oben, ohne die Bauern einzubeziehen, verabschiedet worden, sagt Naumann, die den gestrigen Trecker-Korso mit organisiert und begleitet hat. „Mehr Tierwohl und Umweltschutz gibt es nicht zum Nulltarif, dessen müssen sich alle bewusst sein“, sagt die Landwirtin. Die Bundesregierung dürfe nicht davon ausgehen, dass allein die Landwirte dafür aufkämen. Sie betont jedoch: „Auch wir Bauern stehen für Grundwasser- und Insektenschutz.“

Die Trecker-Korsos knüpfen an die bereits seit Oktober laufenden Proteste an. Eine Rundtour führte die Bauern von Kobrow über Laage, Weitendorf und Schwaan nach Kritzmow, Rostock, Sanitz, Tessin und wieder zurück nach Laage. Auch Landwirte aus dem Bauernverband Bützow nahmen an der Aktion teil, die vor allem zum Nachdenken und zum Gespräch über die Folgen der aktuellen Agrar- und Umweltpolitik für die heimische Landwirtschaft, die regionale Lebensmittelversorgung und die ländlichen Räume in MV anregen sollte.

„Wir sind da und wir lassen uns nicht alles gefallen“, sagt Matthias Hantel, Landwirt aus Alt Sührkow und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Güstrow, der sich gestern mit seinen Mitarbeitern dem Trecker-Korso anschloss. „Wir müssen Druck auf die Politik machen und das immer wieder“, betont Hantel, der es als einen ersten Erfolg sieht, dass aus dem Kanzleramt in Berlin wenigsten die Bereitschaft zu Gesprächen signalisiert wurde. „Wir müssen dranbleiben“, sagt Hantel und könnte auf eine ganze Reihe von Bauern-Sorgen verweisen. Die Agrarpolitik auf Landes- und Bundesebene laufe an den Landwirten vorbei.

Das Agrarpaket, das die Bundesregierung schnüren will, bringe die Bauern in Not. Düngeverordnung und Tierwohl seien nur zwei Stichworte. „Es hat sich eine Verordnungskultur entwickelt – jenseits von Praxis und Lehre“, schimpft auch Detlef Nickel, der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Güstrow.

Geschäftsführerin Kathrin Naumann vom Agrarbetrieb Groß Grenz versteht die Protestaktionen vor allem auch als Einladungen. Die Bürger seien willkommen, sich die Höfe in ihrer Region anzusehen und mit den Bauern ins Gespräch zu kommen. „Wir haben im Umfeld unserer Proteste viele positive Reaktionen erlebt“, sagt Naumann. „Das freut uns natürlich sehr.“