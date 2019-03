Bernitt : Andacht in der Passionszeit

von svz.de

18. März 2019, 18:13 Uhr

Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden laden immer mittwochs zu Passionsandachten ein. Morgen Abend um 19 Uhr findet diese in der Kirche Bernitt statt. Im Anschluss sind alle Teilnehmer zu einem kleinen wärmenden Imbiss und einem munteren Austausch eingeladen. Mit der morgigen Passionsandacht ist quasi Halbzeit. Am kommenden Mittwoch findet die Andacht in Wiendorf statt, sieben Tage später in Passin und am 10. April finden die Andachten zum Thema „Frauen in der Passionsgeschichte“ ihren Abschluss.