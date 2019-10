Bützow : Auf der Ladefläche gen Westen

Vertreibung – Erinnerungen von Ilse Niklauson, geb. Kleinbauer.

Avatar_prignitzer von svz.de

20. Oktober 2019, 05:00 Uhr

„Ein bollerndes Klopfen weckte uns bei Sonnenaufgang am 10. Juli 1945. Vor unserer Haustür in Aussig-Schreckenstein standen Tschechen mit verbissener Miene und drückten meinem Vater ein Merkblatt in die Hand. Unmissverständlich bedeuteten sie uns, dass wir innerhalb von zwei Stunden das Nötigste als Handgepäck zu packen und vor dem Haus Aufstellung zu nehmen hätten“, beginnen Schilderungen der heute 87 -jährigen Ilse Niklauson, geborene Kleinbauer. Einige Erinnerungen an die Vertreibung aus der Heimat und die ersten Jahre in Bützow hat sie glasklar vor Augen, manches hat die hochbetagte Frau vergessen.

Ihre Mutter Maria weinte bitterlich und rannte anfangs kopflos durch die Zimmer, Vater Alois rang um Fassung. Schließlich stopften die Eltern und die älteren Kinder Rucksäcke und Handtaschen voll mit Kleidungsstücken. Für jeden wurde ein Stullenpaket geschmiert. Papiere und wenige Fotos kamen in eine lederne Mappe. Draußen vor dem Haus standen nun die Eltern mit acht Kindern und harrten der Dinge.

Die erst zwei Jahre alte Hanna lag im Kinderwagen, darüber aufgerollt und eng zusammengeschnürt ein Federbett. Mit Karabinern bewaffnete Tschechen kamen, der Vater übergab die Wohnungsschlüssel, ein letzter wehmütiger Blick auf das Gehöft und mit Hunderten aus der Umgebung setzte sich der Tross zum Bahnhof von Schreckenstein in Bewegung.

Als Alois und Maria Kleinbauer geboren worden waren, gehörte das Grenzgebiet Sudetenland noch zum Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn. Ihre Vorfahren hatten dort an der Elbe nahe der Burg Schreckenstein gelebt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es eine Provinz der Tschechoslowakei. Mit dem Münchner Abkommen von 1938 kam die Eingliederung ins Deutsche Reich unter Adolf Hitler. Einigung bestand schon vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges zwischen dem britischen Premier Chamberlain und den Sowjets unter Stalin, dass nach einem Sieg über Hitler-Deutschland die Tschechoslowakei in den Grenzen von 1919 wiederherzustellen sei.

Nach der Kapitulation vom 8. Mai 1945 und noch vor dem Abschluss des Potsdamer Abkommens begann Staatspräsident Edvard Benes mit der ethnischen Säuberung des tschechoslowakischen Staatsgebietes von allen Deutschen. Nie wieder sollte eine 5. Kolonne als Arm Deutschlands Einfluss und Macht in der CSR ausüben.

Alois Kleinbauer, ein gelernter Böttcher, arbeitete in den Schicht-Werken im Wachdienst. Der europaweit agierende Hersteller von Seifen, Parfums und gehärteten Fetten war der größte Arbeitgeber in der Region Aussig. Für die Arbeiter hatten die Unternehmer eine Wohnsiedlung gebaut. Trotz der geringen Miete und des sicheren Arbeitsplatzes musste sich die große Familie mächtig strecken, um über die Runden zu kommen.

Gern zogen die Kinder mit ihrer Mutter am Wochenende nach einem Einkauf im Kolonialwarenladen den schwer beladenen Bollerwagen wieder bergan. Es gab wieder ein wenig mehr zu essen. Und freudig gingen sie in den Ferien zu Oma und Opa im benachbarten Dorf. Dort konnten sie sich endlich satt essen.

Im Jahr 1938 wurde Ilse Kleinbauer in eine einklassige Schule, in der die Kinder von Klasse 1 bis 8 in einem Raum unterrichtet wurden, eingeschult. „Gelernt haben wir nicht allzu viel. Mit der einsetzenden Bombardierung von Aussig saßen wir ab 1942 mehr im Luftschutz- als im Klassenraum“, erinnert sie sich. Den Keller hatten Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene als Stollen in eine Felswand gehauen. In der ersten Maiwoche 1945 endete für die 14-Jährige die Schulzeit ohne ein Abschlusszeugnis.

„Wo ist Helmuth?“, schrie die Mutter und unterbrach das betretene Schweigen der auf dem Bahnsteig zusammengepferchten Menge. Entsetzt schaute sich die Familie um. Der Fünfjährige war weit und breit nicht zu sehen. Erst nach vielen bangen Minuten wurde Maria Kleinbauer aus ihrer Todesangst erlöst, als die älteren Geschwister ihn in dem Gewimmel der Verzweifelten gefunden hatten.

Niemand wusste, wohin es gehen sollte. „Die bringen uns nach Sibirien“, ging ein Gerücht um. Den ganzen Tag bei glühender Hitze hatten sie auf dem Bahnsteig schon gewartet, als ein Zug mit offenen Waggons einrollte. Die Klappen wurden aufgeschoben und die Massen auf die mit Stroh abgedeckten Ladeflächen verfrachtet. Bei einsetzender Dunkelheit setzte sich der Zug in Bewegung. Wohl dem, der sich auf dem Bahnsteig an einem dicht umlagerten Wasserhahn noch Behälter mit Wasser gefüllt hatte. Durst, Hunger und katastrophale hygienische Zustände sollten den Vertriebenen in den nächsten Tagen arg zusetzen. Einige überlebten nicht.

(Fortsetzung folgt)