Bützow : Auf Los gehts los mit den Losen: Ab heute wird wieder gerubbelt

Ab heute darf wieder für die Bützow gerubbelt werden.

von svz.de

06. August 2019, 05:07 Uhr

Ab heute darf wieder für die Bützow gerubbelt werden. Michael Meiners und Karsten Porcher von der Stadtverwaltung waren gestern auf Tour, um in verschiedenen Geschäften die Lose zu den 25. Bützower Gänsemarkttagen zu verteilen.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder Rubbellose. Das hat den Vorteil, dass jeder gleich weiß, ob er etwas gewonnen hat oder nicht. Denn es gibt Lose mit Nummern und solche ohne. Das habe sich im Vorjahr bewährt. Nun sind die Lose auch noch mit dem Schriftzug Bützow und dem Gänsebrunnen versehen. 6000 Stück und damit 1000 mehr als im Vorjahr gehen in den Verkauf. Es gibt viele Preise und die Gewissheit, dass jeder Losverkäufer auch die Gänsemarkttage unterstützt. Wer zehn Lose am Stück kauft, bekommt einen Bützow-Einkaufszettel mit Haftklammer oder ein Mikrofasertuch „Amt Bützow-Land“ gratis dazu.

Hier gibt es die Rubbellose:

>Touristinformation

> Schreibwaren Koch

> Famila-Markt,

>Kaufhaus Martin Stolz

> Rosenapotheke