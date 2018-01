Bützow : Aufruf an alle Hobbyhistoriker

Der Blick zurück – Für unser geplantes Heimatfotorätsel benötigen wir alte Fotos oder Ansichten

von Christian Jäger

30. Januar 2018, 12:00 Uhr

Wie gut kennen Sie Ihre Heimat? Diese Frage wollen wir Ihnen, liebe Leser, in Zukunft regelmäßig stellen. Wir möchten ein Heimatfotorätsel mit dem Namen „Der Blick zurück“ starten, in der die Leser die Hauptrolle einnehmen werden. Doch bereits bevor wir damit starten, sind die Leser gefragt.

Eine alte Bahnstrecke, die es längst nicht mehr gibt, oder ein dazugehöriges Bahnhofsgebäude, das heute vielleicht nicht mehr steht, möglicherweise auch eine Ruine ist. Ein Platz, auf dem früher Märkte waren, der heute jedoch bebaut ist. Ein altes Tor, das früher mal die Durchfahrten regulierte. Ein Straßenzug, der heute ganz anders aussieht als vor 50 Jahren. Eine Dorfkirche, die heute nicht mehr existiert. All das sind Beispiele für das, wonach wir auf der Suche sind. Genauer gesagt geht es um Fotografien oder zum Teil auch Post- oder Ansichtskarten von alten Gebäuden, Einrichtungen, Wahrzeichen und Co. Wenn Sie, liebe Leser solche Fotografien oder Karten haben, teilen Sie diese gern mit uns. Nur so können wir das Heimatfotorätsel aus der Taufe heben.

Geplant ist, dass wir mittwochs das Foto beziehungsweise die Karte abbilden, unter Umständen auch mit einem Hinweis versehen. Und dann sind die Leser aufgerufen. Wir werden eine Telefonnummer und ein Zeitfenster veröffentlichen. In diesem Zeitraum können die Leser uns dann anrufen und ihre Tipps abgeben, wo das Gezeigte ist (oder war) und uns berichten, welche Geschichte sie damit verbinden. Am Sonnabend werden wir dann die Auflösung veröffentlichen. Dazu gehört auch stets ein Belegfoto. Nach Möglichkeit wollen wir aus der selben Perspektive knipsen, sodass ein Vergleich zu damals gezogen werden kann. Zudem werden wir natürlich auch berichten, was uns die Teilnehmer so erzählt haben. Unter allen Anrufern, die die Lösung korrekt genannt haben, werden wir kleine Preise für den Alltagsgebrauch verlosen.

Damit das Foto tatsächlich zustande kommt, benötigen wir Ihre Hilfe. Schicken Sie uns die alten Fotos gern per Mail an bueztow@svz.de, per Post an die Redaktion in der Gödenstraße 17 oder kommen Sie einfach damit vorbei. Bei Fragen stehen wir natürlich auch telefonisch bereit. Der Aufruf richtet sich an jeden Leser der Region Bützow und Schwaan, selbstverständlich auch an Hobbyhistoriker und Ortschronisten, ob vom Dorf oder aus der Stadt.