Bützow : Auftritt auf der großen Bühne

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Am Sonnabend veranstaltet die Bützower Arbeitsstätte der Kreismusikschule ihr traditionelles Musikschulfest. In diesem Jahr laden die Pädagogen und der Förderverein allerdings nicht wie sonst ins Grüne ein, sondern in das Forum des Bützower Gymnasiums.

Grund dafür ist das 25-jährige Bestehen der Tanzabteilung unter der Leitung von Sabine Rosenberg, die zu diesem Anlass in den Mittelpunkt der Veranstaltung rückt. „Im Gymnasium haben unsere Tänzer eine bessere Bühne“, sagt Ulrike Lutsch, die Leiterin der Bützower Außenstelle der Musikschule.

Um sich auf den großen Tag, der unter dem Motto „Tanz und Musik“ steht, vorzubereiten, haben sich die Tanzgruppen am Montag bereits zur Generalprobe im Gymnasium getroffen. So wurden unter dem wachsamen Blick von Sabine Rosenberg unter anderem Ballett-Choreographien und die Schritte der Jazzgruppe geübt.

Insgesamt werden am Sonnabend etwa 65 Tänzer zeigen, was sie bei Sabine Rosenberg gelernt haben. „Die jüngsten von ihnen sind vier bis sechs Jahre alt, die ältesten schon fast im Rentenalter“, erzählt Ulrike Lutsch.

Auf Instrumentalisten müssen die Zuschauer aber dennoch nicht verzichten. „Etwa 40 Musiker werden das Programm mitgestalten. Das werden vor allem die jüngeren sein“, verrät Ulrike Lutsch. Besonders für die ganz Kleinen sei es aufregend, in dieser Atmosphäre vor einem großen Publikum zu spielen. „Für einen Sechsjährigen ist das schon eine große Herausforderung“, betont Ulrike Lutsch.

Das Programm beginnt am Sonnabend um 15 Uhr. Zwischendurch gibt es eine Pause, in der auch Kaffee und Kuchen angeboten werden. Der Eintritt ist frei. „Wir hoffen aber, dass wir ein paar Spenden zusammenbekommen“, sagt Ulrike Lutsch.

von Christina Milbrandt

erstellt am 14.Jun.2017 | 09:00 Uhr