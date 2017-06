Schwaan : Ausgezeichnete Atmung

vergrößern 1 von 2 Foto: Tore Degenkolbe 1 von 2

Nach einem schweren Unfall oder gesundheitlichem Schicksalsschlag müssen die Betroffenen häufig viele Dinge neu erlernen – das Atmen kann dazugehören. Die Fachklinik Waldeck in Schwaan widmet sich, neben weiteren Therapiemaßnahmen, diesem Schwerpunkt, bei der es eine enge Kooperation mit der Südstadt Klinik Rostock gibt. Das dafür entwickelte Weaningzentrum wurde nun nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) zertifiziert – als Erstes in Mecklenburg-Vorpommern.

„Darauf sind wir stolz“, sagt Prof. Jan Roesner, Chef der Anästhesie des Klinikums Südstadt Rostock. „Zwei Ärzte von der DGAI haben eine Art Checkliste abgeprüft“, erklärt Jan Roesner. Unter anderem wurde die personelle und technische Ausstattung begutachtet, die Qualifikationen des Personals und welche Untersuchungs- und Therapiekonzepte durchgeführt werden. Die Prüfer zeigten sich zufrieden und konnten das Zertifikat „Entwöhnung von der Beatmung“ überreichen. Von der Anmeldung zum bei der DGAI bis zur Zertifizierung ging etwa ein Dreivierteljahr ins Land.



Weaning – Entwöhnung vom Gerät

Beim Weaning geht es um die Entwöhnung vom Beatmungsgerät. Eine Entwöhnung der Beatmung per Kanüle und Gerät ist häufig nach schweren Unfällen, Schlaganfällen oder längerem Aufenthalts auf der Intensivstation notwendig. Die Besonderheit in der Fachklinik im Gegensatz zur Entwöhnung im Krankenhaus ist, dass sie hier gekoppelt mit anderen Therapiemaßnahmen, zum Beispiel einer Physiotherapie, abläuft. „Das ist für die Patienten zwar eine doppelte Belastung, sie können aber vom ersten Tag an mit der Therapie beginnen“, sagt Chefärztin Dr. Heike Mach.

Wichtig ist, dass die Patienten so früh wie möglich aus den Betten kommen, sagt Oberärtzin Ute Kathrin Paap. „Je eher angefangen wird, desto besser“. Auch können dann beinahe sofort die individuellen Therapiemaßnahmen angesetzt werden. Möglich gemacht wird diese Art der Frührehabilitation durch die mobilen Beatmungsgeräte. Diese sind fahrbar und ermöglichen den Patienten, ihre Therapien zu beginnen. Parallel läuft dann die Entwöhnung von der künstlichen Beatmung ab. Dabei werden die Intervalle der Beatmung immer weiter verkürzt. Ziel ist es, dass die Patienten wieder durchgehend eigenständig Luft holen und schlucken können.

Beim Weaning muss auf eventuelle Probleme geachtet werden. So können Lungenentzündungen oder auch die eigene Psyche, in demotivierten Phasen, den Heilungsprozess verlangsamen. „Gerade darum funktioniert unsere Arbeit nur im Team“, so Jan Roesner. Sieben Ärzte, rund 50 Schwestern und zwischen 18 und 20 Therapeuten aus der Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Spezialfeldern kümmern sich ausschließlich um die Patienten auf der Beatmungsstation. Die personelle Ausstattung, die ganzjährig eine 24-Stunden-Betreuung durch einen intensivmedizinisch erfahrenen Arzt zulässt, war einer der rund 30 Kriterien, die für die Zertifizierung erfüllt werden mussten.

An Weaning-Therapien gibt es einen hohen Bedarf. „Das liegt unter anderem daran, dass die Notfallmedizin heute so gut ist, dass Patienten überleben, die früher gestorben wären“, erklärt Heike Mach. Diese Patienten sind dann häufig auf die Entwöhnung angewiesen. Schon jetzt betreut die Waldklinik über die Landesgrenzen Mecklenburg-Vorpommerns heraus Patienten aus Hamburg, Lübeck, Berlin und dem Brandenburger Raum. „Die Therapie gibt die Chance auf Heilung statt Pflege“, so die Chefärztin der Fachklinik.

